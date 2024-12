Luego de una temporada espectacular, donde se consagraron campeones de la Liga Profesional y cayeron en las finales de la Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones, Vélez terminó el año con una mala noticia: se fue Gustavo Quinteros. El DT tenía todo acordado desde lo económico para renovar su contrato pero una difrencia en el proyecto deportivo lo llevó a tomar la decisión de no extender su vínculo y seguiría su carrera en Gremio de Brasil.

"Había dos opciones, no solo Gremio. Pero si Vélez aseguraba que podía traer refuerzos, era muy factible que Gustavo se quedara",aseguró su representante, Luciano Duthu, en Dsports. Luego, contó que "ya había acuerdo económico" y que su desvinculación tiene que ver con lo futbolístico. "Si Vélez le aseguraba cuatro refuerzos con nivel de Copa Libertadores, Gustavo se quedaba", agregó.

"Vélez era su prioridad pero no se conforma y siempre aspira a más", expresó más tarde. Y reveló que, a excepción de su encontronazo público con Elías Gómez, no tuvo inconvenientes con sus dirigidos. "Salvo lo que quedó expuesto con Elías Gómez, no tuvo problemas con el plantel. No se alejó por eso, es solo una cuestión deportiva", concluyó.

A la dificultad para traer refuerzos, a Vélez también se le suma la posibilidad de perder a Claudio Aquino y Braian Romero, las dos grandes figuras, que terminan su contrato y aún no llegaron a un acuerdo para extender sus vínculos, mientras que Valentín Gómez, pilar de la defensa, es el jugador a vender de cara a la próxima temporada.

Quinteros explicó su salida de Vélez

Luego de que se hiciera oficial su salida de Vélez, Gustavo Quinteros habló con el periodista César Merlo y explicó el porqué de su decisión. "Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Después de que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga (presidente) y Ricky Alvarez (manager). Estuvimos el 23 y 24 reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club", contó. "El club tiene necesidades. Tanto Fabián como la Junta Directiva lo están haciendo bien, yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad es que después de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad", completó.

"Quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club. Me voy muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a todo el staff", dijo luego. "Llegamos a tres finales (Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), salimos campeones del futbol argentino (Liga Profesional), clasificamos a Libertadores y fuimos los primeros en la tabla anual. Terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez en lo más alto y haciéndolo campeón. Me voy dolido, tengo mucho cariño en este club. Ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto”, concluyó.

El futuro de Quinteros estaría en Brasil

Si bien no hay una confirmación oficial, todo hace indicar que la carrera de Quinteros continuará en el fútbol de Brasil y más precisamente en Gremio de Porto Alegre.

Santos también lo tuvo en carpeta para que comandara al equipo en la vuelta al Brasileirao, pero terminó contratando al portugués Pedro Caixinha y el camino quedó despejado para que que el elenco Gaúcho avance firme para sellar el vínculo con el ya ex técnico de Vélez.

Gremio, que terminó la temporada a tres puntos del descenso, jugará la temporada que viene la Copa Sudamericana, que tendrá representación argentina con Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Independiente, Unión y Defensa y Justicia.