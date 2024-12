"Purruco" Antuña: lo que costó el ascenso, la renovación y la promesa que le hizo Mati Giménez

Pasaron casi dos semanas del 4º ascenso de San Martín a Primera División y por Modo Siesta pasó Raúl “Purruco” Antuña, quien regaló una entrevista a fondo. El técnico y hombre de las entrañas del club de Concepción habló de lo que costó el regreso a la élite del fútbol argentino, qué falta para que se confirme su renovación y la promesa que le hizo Matías Giménez.

"Pueda ser que sea el puntapie inicial para que el fútbol sanjuanino vuelva a ser lo que fue hace 10 o 15 años atrás", fue una de las primeras declaraciones del DT del Verdinegro. El ídolo del club hizo hincapié en que toda la provincia debe apoyar a San Martín en su regreso a Primera, ya que no solo a los amantes del fútbol les conviene este nuevo ascenso.

Para el técnico campeón del Reducido, que el conjunto de Concepción esté en Primera significará una oportunidad para varios sectores de la economía de la provincia, algo que “hay que aprovechar”, señaló, al mismo tiempo que sostuvo que para que San Martín se afiance en la elite del fútbol debe existir el apoyo del sector privado, del Gobierno y de todo el mundo del fútbol sanjuanino.

Antuña les pidió a los hinchas que se hagan socios del club. “Si llegamos a 15.000 socios, nos ayudaría muchísimo, se podrían hacer muchas cosas”, analizó.

En medio de la entrevista le mostraron a “Purruco” las imágenes que capturó Canal 13 de los festejos en Plaza 25, en las que se veían familias enteras celebrando la victoria histórica en Córdoba. Emocionado les agradeció a todos los hinchas, destacando que durante toda la campaña mandaron energías positivas, al igual que hinchas de otros clubes.

Otra de los pedidos a los hinchas verdinegros fue: “Quiero ver a los chicos y chicas con la camiseta de San Martín, no con la de Boca o River, hay que hacer crecer el sentimiento de pertenencia, así vamos a ser más fuertes”.

“Purruco” confesó que el regreso a Primera costó mucho, pero que estuvieron confiados en que estaban por buen camino, durante toda la campaña. El ídolo verdinegro destacó que perdieron solo 7 partidos de los 44 que se disputaron en la Zona A y el Reducido. “Costó mucho, tuvimos imponderables que por suerte supimos sortear”, aseveró.

“Esto no ha sido fácil. Hemos podido lograr el ascenso, pero no ha sido sencillo, tuvimos que superar muchos imponderables”

El presidente Jorge Miadosqui en varias oportunidades destacó la gran diferencia que existe en jugar en Primera Nacional a la Primera División. Sobre esto, Antuña utilizó un ejemplo concreto: “Si Nazareno Funes hubiese hecho todos esos goles que hizo durante todo el torneo de Primera Nacional en Primera, se lo hubiese llevado un club de Europa o de México. Es mucha la diferencia”

A raíz del salto de calidad que concretó San Martín al regresar a la elite, Antuña indicó que la idea es mantener la base del plantel, aunque adelantó que será difícil. Luego se refirió a la actualidad de los semilleros de los clubes sanjuaninos, de los que podrían nutrirse también, asegurando que sí existe buena materia prima, pero que le fútbol sanjuanino debe mejorar sus estructuras. En ese sentido, señaló que se necesita de la cooperación de loa futbolistas, de las instituciones y sus dirigentes y de los padres. “Muchas veces los padres exigen cosas que los chicos no”, soltó.

Sobre su cuerpo técnico, destacó a “Roly” Rodríguez, a quien calificó como “el ídolo máximo del club”. “Roly me acompaña desde Unión, somos familia. Haber logrado lo que logramos en el club es un sueño. Él me conoce muy bien, sabe cuándo estoy enojado, él es más tranquilo que yo"

Sobre Alejandro Shiaparelli, el DT destacó su compromiso desde el primer minuto. "Cuando agarramos la coordinación después de la pandemia, lo llamé y me junté con él y le dije 'quiero que vengas a trabajar al club'. Él había estado dirigiendo la 5º de Alianza. Él me dijo 'yo no estoy acostumbrado a trabajar con chicos', pero yo le dije, ‘vos vení y trabajá que esto es un comienzo’. Él mismo lo contaba que no estaba convencido, pero siguió y se mantuvo la estructura y ahora está feliz y se merece este presente porque se esforzó desde el primer momento"

"Hay que reafirmar los cosas que se hicieron bien y trabajar con las que se hicieron mal"

El objetivo de San Martín, según “Purruco” Antuña

El técnico campeón con el Verdinegro destacó él logró histórico del 4º ascenso, y no ocultó su ambición de cara al futuro del club. “Yo soy ambicioso. El primer objetivo es mantenerse en Primera, pero yo quiero clasificarse a una copa internacional, y esa es la meta, no escaparse el descenso", expresó. Incluso, el ídolo verdinegro manifestó: "Meter una copa internacional sería algo histórico"

Antuña aseguró que todo el fútbol sanjuanino debe crecer, pegar un salto de calidad, para así volver atrás 10 o 15 años, donde la provincia tenía tres o cuatro representantes en las principales categorías. “Ahora Mendoza tiene muchos equipos compitiendo, bueno, hay que empatarlos y superarlos, hay que copiar lo que ellos hicieron”, sostuvo. Además de confesar: “Yo quiero que Desamparados crezca, que Alianza, Trinidad, Unión, todos crezcan, eso nos potenciará a todos”

"Me hubiese encantado jugar en este San Martín"

El ídolo verdinegro confesó que le “hubiese encantado jugar en este San Martín”. Sin embargo, luego señaló que se le hubiese complicado por el ritmo e intensidad con la que se juega en la actualidad.

"Me hubiese encantado, pero no sé si hubiese andado porque ahora se juega con mucha intensidad, y yo era más bien lento, tenía buena precisión, manejaba los dos perfiles bastante bien. Yo me fui potenciando y mejorando a medida que iban pasando los años. Yo cuando arranqué era un corredor, un autito chocador. Yo jugaba como carrilero como izquierda, era un corredor, pero a la medida que iban pasando los técnicos iba mejorando. Me fui potenciando porque tenía competencia"

¿La renovación está cerca?

Por estos días, uno de los temas que tiene en vilo a los hinchas verdinegros, es saber si “Purruco” dirigirá al santo sanjuanino en Primera. Los hinchas ya se manifestaron pidiendo su continuidad, destacando que supo cómo trasmitirles a sus jugadores el sentimiento de pertenencia que él tiene por ser un hombre de la casa.

Antuña adelantó que entre el viernes y el sábado al mediodía se conocerá si continúa siendo el técnico. "No me muero por dirigir, me gustaría por todo lo que hemos hecho, sería el broche de oro a la carrera", contó, al mismo tiempo que reveló: "Estamos cerca de la renovación".

"Tengo que sentarme con Jorge Miadowsqui y Pablo Slavutsky. Ellos quieren que esté, ellos saben que si se tiene que dar un golpe de timón se tiene que hacer. Acá lo primordial es San Martín, acá no hay nada más importante que el club y el escudo, ellos lo saben dese el primer momento y yo lo sé desde el primer momento. Si hay otra cosa y nosotros tenemos que dar un paso al costado, nosotros vamos y empujamos desde atrás"

La posible vuelta de Matías Giménez con la que sueña todo el pueblo verdinegro

En los últimos días creció fuertemente el run run de que el sueño de los hinchas de ver a Matías Giménez nuevamente con la camiseta verdinegra no sería algo inalcanzable. El goleador se recuperó de una dura lesión y parece perdió terreno en la consideración del técnico Julio Vaccari. En ese contexto, el delantero nacido de las inferiores del conjunto de Concepción habría manifestado su deseo de volver a jugar en el Hilario Sánchez.

Sobre este posible regreso, Antuña expresó: “Matías me dijo yo quiero volver a San Martín, pero está en Independiente”. Acto seguido destacó: “Matías tiene un sentido de pertenencia tremendo. Yo espero que Matías Giménez cumpla la palabra que me dijo a mí: Si San Martín está en Primera voy a volver, entonces espero que la cumpla"

Antuña señaló que también sería una gran incorporación la vuelta de Francisco Álvarez, con presente en Argentinos. Sin embargo, luego señaló “esá teniendo un buen presente en su club, ahora renovó con Argentinos”