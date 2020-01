Bono confirmado: Estatales sanjuaninos cobrarán $4.000 adicionales

Este miércoles pasadas las 10 de la mañana se confirmó la buena noticia: más de 27.000 estatales provinciales recibirán un bono extraordinario como suma fija equivalente a 4.000 pesos, a pagar en dos partes.

De este modo, cobrarán 3.000 pesos adicionales con el mes de febrero y otros 1.000 pesos con el mes de marzo, de acuerdo al comunicado oficial del Servicio Informativo del Gobierno de San Juan. Todo esto, menos los descuentos de ley porque se trata de una suma fija remunerativa.

Noticias Relacionadas El aumento a los estatales nacionales es oficial

El anuncio responde al pedido que los gremios locales le hicieron al gobernador Sergio Uñac, acerca de un adelanto salarial para los trabajadores "idéntico al otorgado por Nación". De este modo, el mandatario local decidió adherir a la medida del presidente Alberto Fernández.

El bono para los estatales sanjuaninos será una suma fija remunerativa, no bonificable de $3.000 con el sueldo de febrero y de $1.000 con el de marzo. Alcanzará a los agentes cuyos sueldos brutos no superen los 60.000 pesos. Que sea remunerativo, implica que les aplicarán los descuentos de ley como jubilación y obra social. Que sea no bonificable, indica que no sumará en otros conceptos como antigüedad o zona.

“Con esta medida el Gobernador busca dar una respuesta a aquellos empleados con salarios brutos inferiores a $60.000 y representa un incremento promedio del 14 por ciento. Para los salarios más bajos significa un 32 por ciento”, dijo la ministra de Hacienda, Marisa López.

La funcionaria además destacó que esta inyección de recursos en salarios se volcará inmediatamente al consumo interno y por lo tanto servirá para reactivar la economía doméstica sanjuanina.

El sueldo del mes de enero contará, además, con la aplicación de la cláusula gatillo. Así, los estatales recibirán el porcentaje correspondiente al índice de inflación de diciembre que difundirá el INDEC este miércoles.