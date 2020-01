Gattoni: "Los empleos privados son los únicos que mejoran la calidad de vida"

"Los empleos privados son los únicos que mejoran la calidad de vida", dijo el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, al entregar subsidios a emprendedores del sector turístico. Así insistió en la política económica que promueve la gestión uñaquista, de fortalecer iniciativas que puedan generar puestos de trabajo genuino.

"Desde que Sergio Uñac es gobernador hemos entendido que depender de una monoactividaad como es en este caso la minería o lo fue en su momento la vitivinicultura, como traccionadora de la economía, no era nuestro destino. Y hemos hecho un gran esfuerzo de diversificar nuestra matriz producitva. En ese sentido el turismo es un sector de la economía que va a traer a San Juan trabajo de calidad", sostuvo Gattoni.

"El emprendedor no solamente genera su propia actividad sino que genera empleo. Detrás de un emprendedor hay dos, tres, cuatro nuevos empleos privados, que son los únicos que mejoran la calidad de vida", destacó el vicegobernador. "Por eso desde el presupuesto provincial destinamos fondos para que se generen nuevas actividades", agregó.

"Sinceramente los felicito: he escuchado los tres proyectos y he encontrado emprendedurismo, innovación, tecnología", les dijo a los presentes. "A veces pierden económicamente. La idiosincracia del emprendedor, el éxito del emprendedor está en insistir. Quiero alentarlos a que sigan, invitarlos a que motiven a otros emprendedores, para que tengamos más turismo y mejor calidad de vida todos los sanjuaninos", concluyó el ex ministro de Hacienda.