Cifras oficiales: mirá cuánto está vendiendo el comercio desde su reapertura

Una gran duda que le surgió a muchos sanjuaninos, es cuánto están vendiendo los distintos locales desde que se produjo la reapertura de los comercios en nuestra provincia. En relación a este tema el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi, charló telefónicamente con Canal 13 en el programa Banda Ancha.

Noticias Relacionadas Mirá quiénes cobran el IFE este lunes 18 de mayo

La autoridad mencionó que el comercio esta vendiendo entre un 25% y un 35% de lo que se comercializaba antes de que se produjera esta pandemia. Minozzi aclaró que esto no se da solamente por el hecho de que el acceso a estos establecimientos se ha visto regulado con terminación de DNI.

El funcionario menciona que esto se debe a que la incertidumbre perjudica al comercio, ya que en estas condiciones la gente no tiene intenciones de gastar su dinero, debido a que no se sienten confiados en desembolsar una gran cantidad de dinero, prefieren comprar solamente lo que es estrictamente necesario.

Noticias Relacionadas La Peatonal implementa nuevo sistema de circulación, a la espera de adultos

Finalmente, el presidente de la Federación Económica de San Juan expresó que hay que tener paciencia para poder superar todas estas complicaciones, ya que en este momento no sólo la provincia si no todo el país, se encuentra atravesando "una situación que no tiene precedentes".