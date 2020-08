El Gobierno provincial otorgará un plus para personal de salud y seguridad

El Gobierno provincial dispuso el pago especial de $5.000 en concepto de plus salarial destinado a agentes de las áreas de Salud, Seguridad y Asistencia Social. Se trata de un bono especial que se otorgará en el mes de septiembre, el mismo beneficiará a unos 15.000 estatales que vienen trabajando intensamente en la lucha contra el coronavirus en la provincia.

De esta forma, hasta el momento el plus para este grupo, será un pago extraordinario con los sueldos de septiembre, implica unos $75 millones que la gestión uñaquista volcará a este sector especialmente activo durante la pandemia. Asimismo, este dinero se volcará al consumo, en momentos difíciles para la economía local que seguro aportarán a la reactivación comercial. El bono se prevé por única vez, y no será ni remunerativo ni bonificable.

Anteriormente estos trabajadores habían recibido un plus, ya que la provincia complementó un aporte extra aplicado en medio de la pandemia por el Gobierno Nacional, que dispuso un pago de cuatro cuotas de $5.000 para los empleados sanitarios que estuvieran directamente trabajando con casos de coronavirus, al igual que policías federales. En ese sentido, el Gobierno provincial, con fondos propios, acompañó con un plus del mismo monto también para agentes de Salud Pública y de Seguridad provincial, que se pagó entre julio y agosto, y benefició a alrededor de 13.000 trabajadores. Con la novedad de que este nuevo plus incluye por primera vez a agentes de Desarrollo Humano en este reconocimiento.

Este pago extraordinario es posible gracias a ajustes de gastos que se vienen practicando en las finanzas provinciales, la devolución de una parte de la deuda de Vialidad Nacional con la Provincia y la refinanciación de un préstamo nacional.