¿Chau Falabella?: la empresa analiza irse del país

Por la crisis económica detrás de la pandemia del coronavirus, muchas empresas internacionales decidieron dejar el país. La chilena Falabella es otra de las que anunció su intención de ‘desprenderse del negocio’, según informaron fuentes de la firma a medios nacionales.

En todo el país, la cadena cuenta con 10 tiendas, la mayoría en Capital y GBA . En San Juan, la tienda inauguró en 1997, cuatro años después que las sucursales de Mendoza, Córdoba y Rosario.

Además, son los dueños de Sodimac, la marca de artículos para la construcción que tiene otras 9 sucursales en Argentina y de la tarjeta CMR.

‘Estamos buscando un socio estratégico’, aseguraron escuetos desde la empresa al diario Infobae. ‘La idea es conseguir alguien que ayude a ser sustentable el negocio local. Quizás no se van del todo, pero no quieren seguir solos. No en este contexto’, agregaron.

Por su parte, el diario chileno Financiero, publicó que ‘hace meses que la empresa analiza alternativas para que alguien se haga cargo de su operación en Argentina. No es fácil porque tiene un alto costo de contingencias relacionadas con el personal’.

Según ese medio, la compañía registró en el país una caída en sus ingreso de casi 59% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la cuarentena. ‘La empresa explicó que el formato de tiendas departamentales sufrió el cierre total durante el mes de marzo, abril y la primera mitad de mayo, operando de manera parcial el resto del trimestre’, destacaron.

El negocio global de Falabella es comandado desde Chile por un argentino, Gastón Bottazzini. Antes de la pandemia, el encargado dijo al diario La Tercera que debieron cerrar sucursales por la crisis en el país. 'Nuestros planes en Argentina desde ya hace un tiempo son conservadores. Eso no se ha cambiado, hemos hecho ya un par de ajustes en el último par de años de tiendas que decidimos que ya no cumplían un rol y se cerraron, y ahí nos quedamos’.