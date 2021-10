Registradas: cómo inscribirse al subsidio que paga el 50% del sueldo de las empleadas

El Gobierno nacional lanzó el Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares, denominado “Registradas”. El mismo busca recuperar empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y contribuir a una mayor formalización en el sector.

El plan consiste en la transferencia por parte del Estado de una suma por mes equivalente al 50 o 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa. El monto podrá ser de hasta $15.000 y tendrá una vigencia de seis meses desde el momento del alta de la trabajadora.

El acceso a este programa no genera incompatibilidad con otros beneficios, asignaciones y programas sociales, con excepción de la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez. La inscripción del programa permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre. Solo podrán inscribirse aquellas empleadas domésticas que trabajen durante 12 horas semanales, y se encuentren en alguna de las siguientes categorías:

-Personal para tareas específicas

-Caseros y caseras

-Asistencia y cuidado de personas

-Personal para tareas generales

El trámite se encuentra disponible desde el 1 de octubre y hasta el último día del año 2021. Deberá ingresar en la página de la AFIP, luego en el portal de Casas Particulares para llenar un formulario con la información personal del aspirante.