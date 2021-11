Desde YPF negaron que en diciembre haya un aumento de combustibles

El presidente de YPF, Pablo González, este jueves negó la planificación de un aumento de combustibles para el mes de diciembre. El anuncio de aumento surge de un ejecutivo que a través de una conferencia virtual había mencionando la posibilidad de un aumento en los precios de los combustibles.

Pablo González, informó en una entrevista radial con AM 750, "no hay nadad definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento".

En este sentido, el presidente de la compañía, explicó que podría tratarse del incremento previsto del Impuesto de Combustibles Líquidos que en mayo último fue postergado hasta el 1° de diciembre y que podría llegar a tener una nueva prórroga.

Por su parte, González negó que haya habido un "congelamiento" de precios de naftas, y sostuvo que a principios de este año la empresa explicó cual iba a ser "el plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo".