¿Qué pasará con el IFE 4?

Es mucha la expectativa que hay en torno al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Muchos de los sanjuaninos que cobraron sus tres ediciones en 2020, en plena cuarentena por el Covid 19, hoy están atentos a novedades que puedan surgir. Lo cierto es que, hasta el momento, la vuelta del beneficio es solo un rumor, aseguró el titular de Anses de Rawson, Raúl Romero este jueves en Banda Ancha.

‘Todavía no hay definición del IFE. No se sabe a quién le va a corresponder, en qué fecha se va a pagar y a quien estará destinado’, expresó el funcionario sanjuanino. Para evitar cualquier clase de estafas, cabe informar, que Anses no se comunica para ofrecer créditos, bonos, programas ni asignaciones.

En caso de solicitaron realizar denuncias ante cualquier comunicación sospechosa, las personas lo pueden hacer en denuncias@anses.gob.ar. Por tal caso, es que reforzaron en señalar que Anses nunca pide datos por WhatsApp. Tampoco utiliza gestores para trámites.

Bonos de 5 mil

Romero también se refirió a la posibilidad de un nuevo pago de bonos de 5 mil pesos, el cual se abonó en el mes de agosto únicamente, a jubilados y pensionados y beneficiarios de regímenes familiares y de Asignación Universal por Hijo (AUH). El funcionario de Anses aseguró que hasta la fecha no hay anuncios sobre el beneficio. ’Recordemos que en el mes de septiembre tuvimos el impacto del incremento por ley del 12% para jubilados y pensionados, como así también a beneficiarios de regímenes familiares y de AUH’, aseguró.