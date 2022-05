De qué se tratan los shoppings a cielo abierto que implementarán en San Juan

Dino Minnozzi, Secretario de servicios CAME de la Federación Económica de San Juan, estuvo en el estudio de Canal 13 San Juan y dio a conocer novedades respecto a la economía sanjuanina, concretamente habló de las pymes y su impacto. A la vez añadió lo respectivo a la creación de centros comerciales.

'Estoy yendo muy seguido Buenos Aires porque la federación económica tiene el honor de ser parte del comité de presidencia confederación Argentina de la mediana empresa' comenzó el funcionario. A la vez Minnozzi añadió 'son tiempos muy difíciles, son tiempos de mucha tarea y mucha gestión. Estamos trabajando mucho'. Luego de ellos añadió que hay ejes importantes en los que están haciendo su labor, 'son básicamente en la carga fiscal, la carga laboral y la burocracia que tiene que enfrentar la pymes'.

Otro de los puntos que mencionó Minnozzi es que hubo una reunión con el presidente de todos los argentinos Alberto Fernández 'yo creo que la situación de Argentina está es complicada'. A la vez apuntó de que estamos en un etapa en que hay una alta inflación y 'una implosión, tenemos un conflicto económico y un conflicto político de Argentina y no es fácil de sobrellevar además que no tenemos crédito y no estamos generando riqueza'.

En la misma línea remarcó 'no vamos a decir que las cosas están mejorando porque vamos a dejar de lado ahí nuestro prestigio como dirigente. La situación que estamos viviendo es muy crítica'. A ello le sumó 'se analiza por donde pasaba la transversalidad de la una problemática que era por las corporaciones de la unión industrial y organizaciones empresarias de grandes empresas'. También aclaró 'resulta que el 70% de la mano de obra es de las pymes y el motor generador de la mano de obra en Argentina son las pymes y son las que ayudan a crear riquezas'.

Por esto es que reforzó 'porque tanto el comercio, como los servicios son los que ayudan a la industria de la producción'. Además declaró 'si bien nosotros asistimos a los cuatro sectores en esos dos sectores está lugar de la economía dónde más mano de obra se utiliza y si este país no genera mano de obra genuina, de calidad y no generamos riqueza, estamos muy complicados'. Por lo que detalló 'porque lo único que saca un país adelante es la generación de riqueza, porque hasta cuándo pedimos crédito después hay que pagarlo y para pagarlo hay que generar riqueza'.

Sobre el comercio a cielo abierto en la provincia, indicó que es posible en algunos departamentos sanjuaninos. A ello le sumó que hace poco tiempo firmaron un importante acuerdo de mil millones de peso, monto que se va a repartir en todas las provincias. 'La idea es una articulación donde para brindar la técnica y los municipios harían la parte de obra de su estructura' comentó en línea con este acuerdo que beneficiará a los comerciantes sanjuaninos. El mismo tiene como fin trabajar de manera cooperativa con la CAME y los intendentes.

Posteriormente conformará un gerenciamiento en cada centro comercial y tendrá un semi funcionamiento a comercio cerrado. Desde la CAME capacitarán en el diseño de vidriera, comercio digital y otros menesteres. Por lo tanto, Minnozzi adelantó que Chimbas y Capital son los departamentos más interesados en la puesta en funcionamiento de estos comercios abiertos.