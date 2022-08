No descartan tocar el precio del pan en las próximas semanas

Se actualiza el precio del pan en un 10% en la provincia de Buenos Aires y toca los $400 el kilogramo. En San Juan esta suba aún no tiene eco, pero no descartan tocar el precio en las próximas semanas, todo dependerá de la evolución del precio de la harina que no ha tenido movimientos.

"Vamos a ver la semana que viene como se presenta y si suben mucho las cosas si se va a subir", dijo Manuel Rodríguez de la Cámara de Panaderos a Canal 13. Según expresó, han asegurado que los precios no se iban a incrementar pero no dejan de estar atentos.

"Lo que pasa es que en Buenos Aires ya está cerca de los $400, nosotros en $320 y estamos lejos, a $35 la tortita y la docena de facturas a $480", informó.

Por estos momentos hay otros factores que afectan al sector que es la suba reciente de sueldos, además de los servicios de luz y gas. "Nosotros hacemos el pedido todas las semanas y vamos viendo la posibilidad, a veces aguantamos", remarcó.

Otro de las realidades que repercute es el hecho de que se ha perdido clientela porque muchas personas que se quedaron sin trabajo, hoy están haciendo pan y semitas para vender, "nosotros estamos tratando de ver si recuperamos la venta que hemos perdido, pero no hay forma porque todo esta carísimo", finalizó.