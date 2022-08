Buscan consolidar un cluster de proveedores iglesianos para trabajar con Veladero

El martes de la semana pasada se realizó un encuentro del que participaron diferentes actores de la actividad minera de la provincia con proveedores de iglesianos que contó con la visita de miembros del Cluster de Antofagasta (Chile), el secretario general de la Cámara Minera, Ricardo Martínez habló con Canal 13 sobre la reunión y aseguró que se trata de una propuesta de mentoreo para emprendedores y jóvenes empresarios.

“La reunión del martes de la semana pasada se realizó bajo un contacto de la gente de Barrick que nos ayudó a traer una gente relacionada a la Cámara de Comercio Chileno Argentina y que está relacionada con el Cluster de Antofagasta”, explicó.

Del encuentro participaron empresarios chilenos, el líder de Barrick Gold para Argentina y Chile, Marcelo Álvarez y consultores del Banco San Juan, entre otros. “Trajimos gente de la Agrupación Clúster de los Andes, es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica al mentoreo de empresarios y jóvenes empresarios emprendedores”, agregó Martínez.

De acuerdo con el entrevistado se buscará la implementación de programas agropecuarios, de educación, de turismo y gastronómicos, no solamente minería. “Los trajimos a que escuchara a esta gente que tiene promoción de proveedores locales a través de una empresa que trabaja en esa zona. El empresario que venía y la gente de la cámara de empresarios nos contaron como hicieron al principio, en los 90, con la generación de Cluster de Antofagasta, esa es la realidad de los que sucedió”, manifestó.

Controversias sobre el encuentro

Martínez hizo referencia a la publicación del sitio Mineria&Desarrollo, dirigido por Miguel Martín, ex empleado de Barrick en Relaciones Institucionales donde se detalla el encuentro, en el que habla de la presentación de una plataforma de compras de la firma chilena Sawu presidida Arturo Vicent donde se expresa que la convocatoria a proveedores fue selecta y acotada.

“Ha sido expresado en la prensa erróneamente como una generación de un plan de proveedores de la empresa Barrick, nada más alejado de esa situación”, dijo y agregó, “estuvo gente de CAPRESMI porque los invitamos y a toda la gente que la pudimos invitar, la invitamos y no hubo ningún problema”.

El pasado viernes Canal 13 consultó con la Cámara de Proveedores Interdepartamental Mineros San Juan (CAPRIMSA) expresaron su preocupación por la implementación de esta plataforma, que implicaría un eventual cambio en las contrataciones y compras para la mina Veladero. "BHP es una consultora que terceriza las compras", sostuvo el presidente de esta cámara, Fernando Godoy. De acuerdo con el entrevistado, la consultora trabajaría para la minera con una base de proveedores que no distingue entre los locales y los que no lo son.

Martínez fue consultado respecto de estas declaraciones a las que respondió, “si Godoy hubiera llegado también era bien recibido, no era nada exclusivo y nuestra agrupación es sin fines de lucro. No estamos peleando por ningún contrato, estamos ayudando a que la gente de los departamentos en este caso de Iglesia aprenda a formalizarse”, remarcó.

Este medio también consultó con la presidenta de la cámara iglesiana, Tierra Minera que al igual que Godoy dijo que no fue invitada, ni siquiera enterada del encuentro.

Otro de los contactos que realizó Diario 13 el martes pasado fue con el presidente de la Cámara Minera, Mario Hernández, que desconoció el encuentro, “la Cámara no fue invitada a ninguna reunión de ese tipo”, aludió. Hecho por el que Martínez fue consultado al que respondió, “el presidente no sabía nada porque este no es un trabajo de la Cámara, es un trabajo personal mío con gente que está en la Cámara Industrial, la Cámara de la Construcción y con la gente de Iglesia”.

Comunicación institucional de Barrick Veladero también fue cuestionado por estas charlas y la oficina respondió que esa reunión fue un taller interno de trabajo organizado por Ricardo Martínez. "Un medio lo publicó como que era algo novedoso, no está muy bien esa nota porque no refleja lo que pasó en ese lugar", expresaron en referencia a la nota del sitio Mineria&Desarrollo.

Desde la empresa agregaron, "fue como un intercambio de una experiencia de una región similar en Chile, pero no es que esa empresa (la plataforma Sawu de HPB) esté contratada ni vaya a hacer algo que esté definido".