Proviar II: esperan el desembolso del BID para avanzar con el riego presurizado en la vid

La sequía impone desafíos a los productores de la industria de la vid en San Juan que están a la espera de un desembolso por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Argentina para avanzar con el riego presurizado en las fincas. “Debemos tecnificar el riego aplicando el riego presurizado y abandonar el gravitacional que tiene poca eficiencia de aplicación, de cada 100 litros de agua, 30 o 40 lo estas ocupando”, dijo el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Hugo Carmona a Canal 13.

Al respecto dijo que esta tecnificación se tiene que hacer con nuevas líneas crediticias, “ahora con crédito del BID que va a entregar a la nación para poder ocupar el Proviar II, una de las líneas es apuntar a la mejora de la eficiencia del agua a través del riego por goteo”, agregó.

“Muchos productores asociativos y pequeños productores van a poder acercarse a través de estos crédito”, finalizó.

Se trata de un fondo de u$s 50.000.000 de los cuales U$S 40.000.000 provienen del BID y la contraparte local se hará cargo de los otros U$S 10.000.000, en te el Gobierno nacional y Beneficiarios. El organismo ejecutor es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en concurrencia con el INV y tiene una duración de 5 años.

Los beneficiarios directos son unos 2.200 pequeños y medianos productores/as vitícolas, 280 pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas y 400 MiPyMEs de servicios rurales.

Y otros 18.000 beneficiarios, entre los proveedores de paquetes tecnológicos, insumos, servicios y logística vinculados a los pequeños y medianos productores/as y a los pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas.

Objetivos del Programa

GENERAL

Contribuir a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la vitivinicultura argentina.

ESPECÍFICOS