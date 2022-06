Crisis hídrica: solo el 20% de los viñedos tienen riego presurizado

La crisis hídrica es uno de los temas que más desvela a las autoridades sanjuaninas. Las acciones avanzan a contrarreloj en busca de soluciones efectivas que ayuden a mejorar la gestión del agua. A esto se refirió el ministro de la Producción, Ariel Lucero, en Banda Ancha.

El funcionario comentó que en la provincia solo el 20% de los cultivos de viñas cuentan con riego presurizado. Es por ello que buscan la reconversión de este sistema para ahorrar agua. ‘Es poco, debería ser superior. Nosotros, si hubiésemos tenido todo el sector vitivinícola con el riego presurizado hubiese sobrado el agua en vez de estar sacando de los diques’, dijo Lucero.

‘Hoy el sector vitivinícola tiene 43.500 hectáreas, solo el 20% cuenta con riego presurizado. Si ese 80% estuviera presurizado, con el aporte del Río San Juan este año hubiese sobrado agua en vez de estar sacando agua de los diques. Se pierde mucha agua en el riego actual. Es muy ineficiente’, señaló el Ministro.

Éste es uno de los temas principales que actualmente se debaten en la Mesa del Agua conformada por varios organismos de la provincia de San Juan. ‘Estamos avanzando bien en la Mesa del Agua. Hemos planteado un trabajo que no es de un día para el otro. Generar un masterplan para San Juan, poder tener una hoja de ruta de qué debemos hacer con el agua, cómo debemos gestionarla, realmente no se soluciona de un día a otro’, dijo.

En este sentido, Lucero destacó el vínculo generado con la empresa israelí Mekorot, que cuenta con una importante experiencia en gestión hídrica. Hace más de 80 años que trabajan en la gestión del agua de Israel y también asesoran a otros países que permiten tomar el modelo y adaptarlo a las condiciones de cada país’, comentó.

‘San Juan tuvo la iniciativa y ya se está trabajando con el equipo técnico de Israel en el masterplan. Mientras tanto vamos desarrollando acciones. La intención es avanzar en la presurización del riego intrafinca, pero también en la gestión del recurso pensando en la gestión, en tener algunos modelos en la provincia que sirvan como testigo y que puedan ser replicados al resto de la superficie’, explicó el funcionario.

EL CASO DE LA VITIVINICULTURA

‘La rentabilidad de la vitivinicultura viene muy castigada hace mucho tiempo. Es un sector desfinanciado. Tenemos distintas miradas de la vitivinicultura, distintos valles, distintas realidades. Lo cierto es que el consumo de vino viene cayendo desde el 1970. Estamos por debajo de 20 litros per cápita cuando estuvimos en casi 100 litros en algún momento’, remarcó Ariel Lucero.

Sin embargo, dijo que el sector atraviesa un proceso de reconversión con el surgimiento de nuevos nichos de mercados que tienen muy buena rentabilidad. ‘Analizamos la viticultura como una actividad integral, no solamente hablar de vinos o de pasas, que hoy generan 70 millones de dólares de exportación. La uva en fresco que también está recuperando algunos mercados y el mosto que, si bien hay alguna coyuntura, por una denuncia de empresa estadounidense. Pero todos tienen su nicho de mercado. Todos tienen su rentabilidad, pero viene sufriendo años muy complejos por la actividad económica detrás de esta actividad productiva. También por algunas contingencias climáticas o por la situación hídrica que también afectó a tener un poco menos de rendimiento’, analizó.

Ante este marco, el titular de la cartera productiva, destacó el aporte que hace el Ministerio de Producción con líneas de financiamiento. ‘Es fundamental que el productor pueda salvar esta falta de financiación propia y pueda encontrarla en un sistema bancario o extra bancario o en lo que nosotros hemos llamado red de asistencia a la expansión productiva. Esto es poder contar con la asistencia fiduciaria, de Garantía San Juan, de la Agencia Calidad San Juan, San Juan Desarrollo, etc. Cada una con su fondeo que permite generar una herramienta diferente, como la Dirección de Riego o el CFI’, dijo.

‘Es fundamental acompañar al productor desde lo técnico, poder acompañarlos en un trabajo de extensión donde empieza a participar el INTA, la UNSJ. Y estamos diseñando un programa no solo para que exista una herramienta financiera, sino también que exista un asesor que pueda llevar esa herramienta a la realidad productiva que no todas son iguales. Pero sobre todo para un asesoramiento tanto para el diseño, instalar la tecnología, y también para desarrollarla de buena manera. Sabemos que el riego puede ser un arma de doble filo si no se usa de la manera correcta’, manifestó Lucero.

A estos programas se le suman herramientas que ofrece el Misterio para inversión energética. ‘Estamos trabajado en dos temas transversales a todo el sector productivo que es el hídrico a través de la Mesa del Agua y el energético que también estamos generando herramientas financieras para poder incorporar paneles fotovoltaicos’, sostuvo.

Lucero, aclaró que la Producción de San Juan no es solo el sector agropecuario, sino que cuenta con una diversa gama de industrias. ‘Por ejemplo, la empresa Taranto ha recibido herramientas financieras para crear un parque fotovoltaico y abastecer a su planta productiva.

‘También hay 4 pymes que han presentado un proyecto conjunto y otras empresas sanjuaninas. Una concesionaria que en la parte del estacionamiento van a poner paneles. Hay hoteles. Hay un trabajo en San Juan que por ahí no se ve en otros lugares y hay que empezar a pensar en nuestra matriz energética, pensar en un cambio de riego gravitacional a presurizado sin duda que tiene que ir acompañado de una matriz energética acorde’, expresó.

Lucero dijo que los proyectos mineros que se viene en San Juan también van a necesitar una matriz energética importante y buscan generar una transformación energética que apunte a los recursos renovables.

LAS EXPORTACIONES EN SAN JUAN

El repunte de las exportaciones en el país, (según el INDEC), también se hace sentir en San Juan. ‘La pasa de uva, por ejemplo, genera aproximadamente 1.200 millones de dólares de exportación por año. Aproximadamente el 75% o el 85% están vinculadas al sector minero. Pero también la viticultura (mosto, pasas, uvas, vinos) y otras actividades nuevas como el pistacho están ganando relevancia’, dijo.

Para Lucero, el pistacho será dentro de unos años uno de los cultivos con mayor exportación de la provincia. Actualmente, San Juan cultiva unas 4500 hectáreas con este fruto que tiene mayormente demanda a nivel internacional. Es por eso hay gran expectativa por su desarrollo.

También destacó el auge de las empresas de servicios que exportan servicios vinculados a la economía del conocimiento. Entre ellas se destacan Startups, aplicaciones, soluciones informáticas, entre otros desarrollos por los que apuesta la provincia a través de sus diferentes organismos.