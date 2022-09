Industria cárnica: ¿Se retrasa el fin de la media res en San Juan?

El primero de noviembre se planea poner fin al sistema de media res para productos cárnicos en el país, el objetivo es que los trabajadores no tengan que levantar 100 o 120 kilos de sobre sus cuerpos muchas veces a las veces al día. La idea es que los trozos no superen los 32 kilos, aunque aún no está claro si son los frigoríficos o los abastecedores locales los que deberán afrontar el cambio.

La medida viene postergada desde el primero de enero de este año, bajo la resolución Conjunta 4/2021 de los ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Trabajo, publicada en Boletín Oficial y cumplidos los plazos, en abril pasado se le puso una nueva fecha para la exigencia, a poco más de un meses, tampoco pareciera que se hará efectiva.

Canal 13 consultó con prensa del Ministerio de Producción y con Sebastián Parra, abastecedor sanjuanino, sobre la inminente aplicación de un nuevo sistema en la cadena de valor de la carne en la provincia.

Desde el área de gobierno expresaron que “aún no hay una determinación tomada de la provincia sobre ese tema”.

Por su parte, Sebastián Parra, dijo que “todavía no se habla de aplicación, es una ley que ya está, pero no se le ha podido dar aplicación por la forma de trabajo con las piezas, se ha retrasado un poco”.

Al respecto, Parra aseguró que de momento se pueden visualizar dos barreras, una cultural y los costos. “Implicaría un aumento de los costos casi al doble porque hay que armar ciclos nuevos en los frigoríficos y por la forma de desposte hay que contratar a muchísima gente, ya sea que lo hagan los frigoríficos a nivel nacional o lo tengamos que hacer los distribuidores a nivel provincial”, expresó.

Por el costado cultural, dijo que la gente en la argentina está muy acostumbrada al consumo de la carne en fresco, “todos los que trabajamos con la carne sabemos que el futuro está puesto en trabajar el vacío y los cortes, que es lo que por comodidad se va a venir, pero nos topamos con el problema de que el 95% la población argentina prefiere la carne en fresco”, finalizó.