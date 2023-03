Designan a un “mediador” para Josemaría y proveedores iglesianos

En la búsqueda de resolver las diferencias entre proveedores iglesianos y Josemaría por las modalidades de trabajo, con la mediación del Ministerio de Minería a cargo de Carlos Astudillo, se resolvió crear la figura de mediador para aceitar las contrataciones con la empresa FLUOR, que trabaja para Josemaría. Este hecho se da luego de una escalada conflictiva que tuvo lugar en septiembre del 2022, cuando un grupo de empresarios locales reclamó frente a las puertas de la oficina de la minera, “La Cobriza” de Rodeo, en contra de las licitaciones y en reclamo de adoptar la modalidad de Mesas de Trabajo,

Canal 13 tomó contacto con Fernando Varela de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (CAPRESMI) quien confirmó que este facilitador es Javier Manini, quien trabajó Caterwest S.A y ARAMARK S.A, ambas vinculadas al negocio del catering y gastronomía con experiencia en mineras.

Javier Manini, designado como medidador entre Josemaría y proveedores iglesianos

“Viene a ser un moderador de la reunión para ver si estamos avanzando bien, que está faltando trabajar cosa de ir bien organizados en todos los rubros”, dijo el entrevistado. Así mismo aseguró que no abandonaron la idea de trabajar con mesas de trabajo para “desarrollar el asociativismo” como venían reclamando anteriormente. Através de esta herramienta buscan poder sentarse a negociar con FLUOR, “ellos no conocen nada en Iglesia, para explicarles quién en quién acá, para que no haya prestanombres o cosas raras”.

Por último aseguró que esperan trabajar más organizados en conjunto con el ministerio, Josemaría y las distintas cámaras.

En encuentro se realizó en el Ministerio de Minería, con representantes de la empresa Ivan Grgic y Laura Laborde, por parte de Lundin y Mariano Archilla, Emiliano Cebrero; Marcelo Meglioli y Alfredo Díaz en nombre de CAPRESMI, Sergio Gogoy y Luis Mondaca en representación de CAISMI y Marcela Aguilera por Tierra Minera.

Buscan reforzar el dique de colas de Josemaría contra sismos

El pasado 27 de enero, el ministro de Minería Carlos Astudillo mantuvo una reunión con representantes de la empresa Depromisa (concesionaria del proyecto de minería de cobre Josémaria) con un tema central sobre la mesa: evaluar los avances en la reformulación del dique de colas en la búsqueda de fortalecer la estructura contra sismos. Se trata de un depósito de residuos que resulta de la separación del cobre, a partir de la utilización de agua y un químico detergente: Xantato.

Las modificaciones habían sido solicitadas eventualmente por la cartera para reforzar la seguridad, las que fueron incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en abril de 2022 por requerimiento de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).

Los cambios más sustanciales giran en torno a la los aspectos geotécnicos e hidrológicos del proyecto, ya que la reformulación pedida hace énfasis en que se tenga en cuenta que San Juan es una provincia sísmica, es decir, la susceptibilidad de licuación de la estructura ante la ocurrencia de terremotos severos. Otro de los aspectos fundamentales será a la resistencia a la penetración, cuyo valor sería determinado por el trabajo de impermeabilización para evitar la percolación.

En concreto los que se busca es una mayor estabilidad en las perforaciones para alcanzar el piso de la roca para fundar el muro de la presa. Lo que desde la cartera aseguraron, no afecta la presentación original de la DIA. La misma incluirá la construcción de torres de bombeo para la recuperación de reflujos.

Recurso mineral

Las reservas minerales se estiman en 1.011,8 Mt con 0,30 % de cobre, 0,22 g/t de oro y 0,94 g/t de plata, con un contenido de 3,0 Mt (6.7 Blb) de cobre, 7.0 Moz de oro y 30.7 Moz de plata. Los recursos minerales medidos e indicados se estiman en 1.158,8 Mt con 0,29 % de cobre y 0,21 g/t de oro y 0,90 g/t de plata, con un contenido de 3,3 Mt (7,4 Blb) de cobre, 7,8 Moz de oro y 35,1 Moz de plata.

Puestos de trabajo

Se espera que el proyecto Josemaría se instale en la provincia por al menos 19 años y genere 4.000 puestos de trabajo en operaciones, 10.000 en el pico de la fase de construcción y la inversión inicial anunciada fue de 410 millones de dólares.

Ley de cierre de minas

Hasta el momento no se ha establecido que es lo que sucederá con estos depósitos de residuos una vez que la minera concluya su trabajo en el país. Durante el 2022, el senador Rubén Uñac, en conjunto con Walberto Allende llevaron el debate de una Ley de Cierre de Minas a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Una discusión que recién comienza.

Producción

La mina tiene como objetivo procesar 150 mil toneladas de roca por día, que ingresarían a planta y se obtendrían 2 mil toneladas de cobre concentrado.

Uso hídrico de Josemaría

Se abastecerán de aguas subterráneas de pozos a aproximadamente 25 kilómetros del proyecto que bombearán agua al corazón de Josemaría. Se consumirá unos 1500 litros por segundo de agua en el proceso, de los campos de pozos se sumarían 500 litros por segundo, de los cuales se está pensando llegar al orden del 80% de recuperación.