Caprimsa aseguró que Josemaría hizo una contratación directa por 700 mil dólares

De acuerdo a lo relatado por Fernando Godoy de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), la minera Josemaría habría hecho un contrato directo por 700 mil dólares con la empresa Cinca (ex Semisa de Pedro Ponte) por el transporte y logística de cargas por el lapso de 6 meses sin licitación. 'No se ha llamado a los proveedores de las distintas cámaras', dijo el entrevistado. En este sentido responsabilizó a la Gerente de contratos de Josemaría, Leonor Fernández por no hacer el llamado.

Godoy también se mostró preocupado por un eventual contrato de alquiler de 70 camionetas con la empresa Kinto de Buenos Aires, 'es una empresa de alquiler muy fuerte, de los mismos dueños de Toyota Nippon, esto revienta el mercado de alquiler de camionetas en San Juan', dijo el referente de Caprimsa y agregó, 'ya hay contacto con Kinto, no estamos de acuerdo para nada con Leonor Fernández y con el área de compra'.

Leonor Fernández también es responsable de contratos de Fluor, empresa de ingeniería que trabaja en la mina de cobre desde donde, de acuerdo con el entrevistado han pedido movimiento de suelo a empresas que están fuera de la provincia, sin respetar el desarrollo de los anillos 1 y 2, 'hay muchas sospecha de que no se respeta el anillo 1 y se está dando contrato a empresas que son el doble o el triple del costo de la más económica, donde no se respeta el privilegio de desarrollo. Manda a licitar a Perú o a Chile a cualquier empresa que viene a trabajar y se va sin privilegiar a las cámaras, con las que se puede hacer traccionar a las pymes de San Juan', manifestó.

En este sentido agregó, 'para movimiento de suelos nosotros tenemos tres de las empresas más grandes de la Argentina, Chediack, Contreras y Roggio para poder hacer asociativismo con empresas nuestras y no las llamó'.

Además señaló la extensión de contrato de explosivos a la rosarina Milicic en Josemaría que acordó con una empresa de Córdoba, 'tienen que explicar si han invitado a la licitación a la Fábrica Militar de Jáchal, si es así que digan por qué no ha cotizado ya que está instalada y tiene 40 empleados en el departamento'.

Por último, se solidarizó con la cámara iglesiana que la semana pasada se manifestó en las puertas de la oficina de Lundin, La Cobriza en Barreal en contra de las licitaciones y en reclamo de que se adopte una modalidad de asociativismo con Mesas de Trabajo. 'Lo que les pasa a los proveedores iglesianos, es lo mismo que nos está pasando a las empresas medianas', aseguró.