La canasta básica aumentó 7,3% en abril y una familia necesitó $203 mil para no ser pobre

El precio de los productos que componen las canastas básicas ( CBA) subió 7,3 por ciento en abril, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), también el precio de la canasta total escaló un 6,3 %

Por ello una familia compuesta por no varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años necesitó $ 203.361 para no ser pobre y al menos $ 94.148 para no caer en la indigencia

La semana pasada, el INDEC informó que las ventas minoristas aumentaron 8,4% en abril, con un impacto promedio del 10,1% en alimentos y bebida.

De esta forma, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 40,1% en los primeros cuatro meses del corriente año, contra una inflación general del 32% en similar período.



En tanto la CBT, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, subió 33,3 % entre enero y abril.



La diferencia porcentual entre una canasta y otra radicó en abril en que las tarifas de los servicios públicos registraron aumentos inferiores que el observado en el rubro alimentos.