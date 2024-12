La Unión Europea y el Mercosur alcanzaron este viernes un acuerdo sobre un tratado de libre comercio largamente aplazado, que sin embargo se enfrenta ahora a una tortuosa batalla para su aprobación en Europa, donde cuenta con la firme oposición de Francia.

Tras más de 20 años de negociaciones y cinco años después del acuerdo inicial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los mandatarios del Mercosur anunciaron en Montevideo que habían llegado a un consenso. Von der Leyen, remarcó que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur "es un hito histórico".

“Este es un acuerdo en el que todos ganan”, dijo von der Leyen en una rueda de prensa junto a los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Este acuerdo no es sólo una oportunidad económica, es una necesidad política”, añadió. “Sé que vienen fuertes vientos en dirección contraria, hacia el aislamiento y la fragmentación, pero este acuerdo es nuestra respuesta”. Además resaltó que crea un mercado potencial de más de 700 millones de personas.

Por último, la presidenta de la Comisión Europea indicó: “Este es un buen día para el Mercosur, para Europa y un momento histórico. Toda una generación dedicó su esfuerzo a traer este acuerdo y hacerlo realidad. Aseguremos que este acuerdo produzca todo lo prometido y ayude a las generaciones futuras”.

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue el primero en arribar a la sede del bloque, ubicada sobre la costa de la capital de ese país.

Lacalle Pou afirmó que el acuerdo con la Unión Europea no es solo un intercambio comercial sino que es una oportunidad: "Es importantísimo que el mundo se nos abra. Un acuerdo de este tipo no es una solución, no hay soluciones mágicas. Es una oportunidad. Es muy importante que los pasos sean pequeños pero seguros y ciertos en la misma dirección", enfatizó Lacalle Pou.

Al anunciar el acuerdo, el mandatario uruguayo destacó que en la reunión previa que mantuvieron los líderes "todos han subrayado la transcendencia del día de hoy", pese a los "matices y diferencias" que puedan existir en el grupo.