Ante la posibilidad de que el precio de las naftas descienda el próximo mes, en San Juan ponen en duda que esto pueda suceder, casi echando por tierra tal posibilidad.

La semana pasada, tanto el presidente de YPF, Horacio Marín, como el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declararon que los precios de las naftas podrían bajar el próximo mes. Esto es algo que no sucede en la Argentina desde hace poco más de cinco años.

Esta estimación del directivo y el funcionario tiene que ver con la caída en el precio internacional del barril de petróleo, que bajó 10 dólares y luego subió 4. Esto funcionaría como el anclaje para tirar hacia abajo el precio en el país.

Pero en San Juan, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles creen que esto no sucederá. Es que, si bien bajó el precio del barril, lo que no se tiene en cuenta es el impuesto a los combustibles, que se postergaron en su momento y todavía hay diferencia negativa en el sector en el país.

Este atraso existente hace pensar y creer que la nafta no bajará, sino que dentro de las posibilidades podría no subir, es decir, mantenerse en los mismos valores actuales. Cabe señalar que los combustibles vienen subiendo todos los meses. Inclusive hubo algunas ocasiones en las que subieron más de una vez por mes, atados esos incrementos por distintos motivos.

De igual modo, en la provincia aún no hay novedades ni comunicaciones recibidas por parte de las autoridades nacionales ni por las petroleras, por lo que se deberá aguardar para saber si suben, se mantienen o bajan las naftas en San Juan.