El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció una medida que cambia el panorama del acceso a medicamentos en Argentina. Según indicó, las provincias tendrán la facultad de importar, utilizar y comercializar medicamentos sin la necesidad de autorización del Gobierno nacional, amparándose en la Ley 16.463 de Medicamentos. Este anuncio, detalla que la ley otorga a las provincias la jurisdicción plena en este ámbito, eliminando la intervención de las autoridades nacionales en la compra de fármacos. Sobre este tema Diario 13 charló con Esteban Maldonado, quienes el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y con Carlos Otto.

Sturzenegger explicó que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya recibió una carta del Ministro de Salud, Miguel Lugones, ratificando este nuevo esquema. Según fuentes oficiales, Cornejo ya está planificando la compra de medicamentos desde India, lo que se espera genere una baja considerable en los precios de los fármacos en su provincia.

El anuncio ha generado diferentes opiniones en el sector. Esteban Maldonado, presidente del Colegio de Farmacéuticos, explicó a Diario 13 que la Ley 16.463 siempre ha permitido a las provincias realizar importaciones de medicamentos sin necesidad de una autorización a nivel nacional. Sin embargo, agregó que la situación no es tan simple. "No podemos saber cuánto impactará en el precio de los medicamentos porque la importación de los gobiernos sería, en principio, para uso público," comentó. "Estas compras estarían orientadas a medicamentos de alto costo, usados en enfermedades especiales", sumó.

Por otro lado, Carlos Otto, secretario de la Federación Argentina de la Cámara de Farmacias, compartió su visión sobre el tema en una conversación con Diario 13. "Es un tema más jurídico que comercial," dijo Otto, refiriéndose a las implicaciones legales de las importaciones de medicamentos por parte de las provincias. Explicó que Mendoza ha solicitado autorización a la Nación para proceder con las importaciones y que, en caso de concretarse, podrían traer medicamentos desde la India a un costo significativamente menor.

Maldonado también señaló que la compra de medicamentos por parte de los gobiernos provinciales enfrentará algunos desafíos, especialmente en términos de control y responsabilidades. "El hecho de no ser controlados por el ANMAT, que es el ente regulador a nivel nacional, no significa que como provincia no debas buscar a alguien que controle lo que compraste. Debes deslindar responsabilidades," subrayó. Además, aclaró que, inicialmente, estas compras estarían destinadas al sistema público de salud y no al privado, donde sí se necesita el control del ANMAT. En cuanto al impacto en los precios, concluyó: "Es posible que a largo plazo se logre una baja en el precio de los medicamentos y un nuevo escenario en su comercialización."

Sin embargo, Otto también advirtió sobre los desafíos de la implementación: "Es necesario verificar en qué se usarán los medicamentos, si se obligará a las farmacias a venderlos o si solo serán utilizados para suministrar a las obras sociales y hospitales locales." Añadió que, en caso de ser una compra masiva, podría resultar beneficiosa por los costos, pero que existen factores impositivos que deben considerarse.

En cuanto a lo referido a lo impositivo, expresó que "El medicamento tiene un precio unificado en todo el país, y está cargado con los impuestos de cada provincia". Con ello ejemplificó que mientras en Jujuy el impuesto es del 4%, en San Juan es del 1%. "Aunque los impuestos no han afectado tanto el rubro, aún hay que ver cómo jugar con este aspecto," afirmó.

A pesar de estos desafíos, Otto mostró cierta esperanza en que la medida pueda traer soluciones: "Vemos que en otros sectores, como el automotriz, ya se han registrado bajas en los precios. Quizás el sector de medicamentos también pueda beneficiarse."