La UCA aclaró que para ellos la pobreza es de 40,8%

En medio de una polémica y una ola de quejas desatadas en las últimas horas el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) tuvo que salir a ratificar que la pobreza, según sus estudios, se ubica en un 40,8%.

El 5 de diciembre la UCA publicó que, al tercer trimestre de 2019, el 40,8% de los argentinos era pobre y el 8,9% indigente. Tres semanas después, el mismo organismo subió un documento en el que proyectan los números que estaría manejando el Indec.

Noticias Relacionadas Francisco pidió “esperanza” para América Latina

El Observatorio proyectó que para el Indec la pobreza del tercer trimestre se colocará entre 32,6% y un 34,1. Esta publicación dio origen a un sinnúmero de críticas de personas que aseguraron que la entidad se desdecía de los números presentados inicialmente.

Ante esto Agustín Salvia, director del Observatorio aclaró que "para nosotros la pobreza del tercer trimestre sigue siendo del 40,8%, pero lo que reflejamos es que los números del Indec, a partir de los datos de ingresos que publicaron, van ser distintos a los nuestros", explicó. Igualmente, se apuró a aclarar que con esto no buscan generar polémica. “No queremos proponer una cifra de pobreza oficial y alternativa. No ponemos en duda la idoneidad del Indec de Todesca", aseguró.

Salvia adelantó que estima que, en marzo, cuando el Indec difunda los números de pobreza del segundo semestre de 2019 año el índice no puede ser menor al "36 o 38%". "No puede dar menos que eso. Si en el primer semestre la pobreza fue del 35%, en el segundo, con la caída del producto, del empleo y del salario, no puede haber menos pobres".

Ante la consulta de si cree que la tarjeta alimentaria puede realmente bajar la pobreza, Salvia aseguró que "va a ser más importante el impacto en indigencia que en pobreza. La pobreza va a bajar solo si hay empleo para las clases medias bajas y si mejoran las remuneraciones de obreros semicalificados o de baja calificación, o si tiene más trabajo el pequeño comerciante de barrio".