Crimen en Villa Gesell: “A mi hijo lo golpearon hasta matarlo”

En lo que sin dudas será uno de los peores días de sus vidas, los familiares y amigos de Fernando Báez Sosa (19) despidieron sus restos este domingo. El joven fue asesinado a golpes por un grupo de jugadores de rugby y ahora sus padres piden justicia.

"Lo golpearon hasta matarlo, son asesinos, que paguen y la Justicia actúe. Que no quede impune. Él no se merecía eso", dijo sin poder contener el llanto la madre del joven asesinado a golpes por una patota en la puerta de un boliche en Villa Gesell.

El cuerpo de Báez Sosa fue trasladado en avión sanitario desde la ciudad balnearia y llegó a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas del sábado. La tragedia comenzó en la madrugada del sábado cuando el chico y sus amigos fueron atacados por un grupo de rugbiers del Club Naútico Arsenal Zárate, en inmediaciones al local bailable "Le Brique".

"Lo golpearon hasta matarlo, son asesinos, que paguen y la Justicia actúe. Que no quede impune. Mi hijo era bueno. Él no se merecía esto", expresó Graciela Sosa, madre joven.

Por su parte, Silvino Báez, padre del joven, aseguró: "Tenemos el sueño truncado, que jamás se podrá realizar. Esperemos que la Justicia acompañe a la víctima y no a quien tiene plata".

"No le dieron oportunidad a mi hijo de defenderse. Eso es lo que más me duele. Siendo hijos de familias tan adineradas... no tuvieron ni un poquito de compasión por su prójimo", aseguró este padre que estaba acompañado de familiares y amigos.

Los jóvenes acusados del "homicidio agravado" de Báez Sosa son Alejo Milanesi (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Blas Sinalli (18), Ciro Pertossi (19), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Matías Franco Benicelli (20), Máximo Pablo Thomsen (20) y Pablo Ventura (19), que estuvo prófugo varias horas hasta ser detenido.