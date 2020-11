Conocé lo que reveló la autopsia de Jorge Brito

El fiscal de la causa sobre el accidente aéreo del banquero Brito comentó sobre los resultados preeliminares de la autopsia. En el documento expresan que el causal principal del fallecimiento fue por los traumatismos. Las precisiones se conocerán luego con los resultados completos finales.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, es el encargado de dar a conocer los datos con respecto a lo que concierne el caso de Jorge Brito. Cuando desde el medio El Tribuno le consultaron si el banquero era quien conducía el helicóptero el subrayó: “Todo eso se está para determinar con las pericias que se van a hacer ahora en el lugar y por lo que realice la Junta Nacional de Accidentes”.

A su vez se le preguntó si la aeronave poseía caja negra, ya que según algunos medio habían indicado que era certero que si la tenía, ante esto el fiscal puntualizó: “Yo no sé por el modelo. No sabría afirmar con certeza si ese helicóptero tiene caja negra o no. Justamente también lo determinará la Junta”.

El fiscal argumento que hay pedido de informe de vuelo, datos sobre los cables de la tirolesa y otras cuestiones destinadas a reconstruir todo el hecho y tratar de establecer con certeza que es lo que ha ocurrido. En este momento la Junta Nacional de Accidentes trabaja en el lugar del hecho. El fiscal estima que la labor se extenderá durante toda la jornada de hoy.