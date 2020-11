Urgente: internaron a un ex entrenador de la Selección Argentina

En la mañana de este jueves, el ex entrenador de la Selección Argentina, Alejandro Sabella fue internado de urgencia en las últimas horas. El emblemático DT ex Pincha se encuentra alojado en una clínica de Capital Federal, sin embargo no trascendieron precisiones sobre su estado de salud.

Según publicó el sitio web del canal TyC Sports, el técnico subcampeón del mundo en 2014 no se habría sentido bien durante los últimos días. Fue por ello que durante la noche del miércoles ingresó a la clínica privada para realizarse los chequeos de rigor.

Cabe destacar que después de aquella histórica final que se jugó en Brasil 2014, Sabella tuvo la posibilidad de volver a dirigir a Arabia Saudita. No obstante terminó rechazando aquella oferta unos días después de haber recibido el ofrecimiento.

Es que por aquellos años el entrenador comenzaba por aquel entonces una larga lucha contra una enfermedad que lo aquejó durante los últimos años. Pese a que ya se encontraba recuperado, según sus propias palabras y de parte de su entorno no está dentro de sus planes volver a sentarse en un banco de suplentes.