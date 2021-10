Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

No caben dudas que este fin de semana XXL que se vivió en toda la República Argentina fue más que positivo para el turismo sanjuanino. Por eso, tras finalizar el fin de semana largo de octubre, muchos se preguntan cuánto falta el próximo y probablemente el último que quede del año.

De acuerdo al calendario oficial de feriados, los que quedan para el año son los siguientes:

-20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada al 22)

-22 de noviembre: Feriado con fines turísticos

-8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

-25 de diciembre: Navidad

De esta manera, el próximo feriado que marca el calendario caerá el sábado 20 de noviembre y, dos días después, el lunes 22 está declarado día no laborable con fines turísticos (y es inamovible). Esto implica que volverá a haber una seguidilla de tres días de descanso para los argentinos. Ahora bien, para diciembre no habrá tanta distancia entre los feriados, dado que, dos semanas después del 20 de noviembre están el feriado inamovible del 8 de diciembre y el feriado de Navidad, el 25 de diciembre.

Cabe resaltar que en los feriados, los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En cambio, en los días no laborables, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

