ANMAT prohibió la comercialización de un yogur griego por ser ilegal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de un yogur de estilo griego. Se trata de la marca Kay y la decisión se debe a que “carece de registros sanitarios, resultando ser un producto ilegal”, según reza en el comunicado.

ANMAT señaló que “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido", es que la marca Kay no podrá comercializar el yogur griego en ninguna parte del país. Asimismo, debido a que los datos exhibidos en el rótulo del producto "no permiten garantizar su trazabilidad y que el producto se encuentra próximo a vencer”, se solicitó la prohibición del mismo.

Desde la ANMAT indicaron que “el producto se halla en infracción por carecer de registros sanitarios y no consignar un RNPA y un RNE, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”. Finalmente remarcó que “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento”.