Denunció maltrato laboral, la despidieron y enfurecida destruyó la góndola de vinos

Un pasillo de una de las góndolas de un supermercado en Santa Fe quedó repleto de vidrios, vinos y otras bebidas alcohólicas. Una joven que fue despedida se encargó de destruirlas a todas y fue detenida por el hecho. La ex empleada contó que la echaron por haberse quejado de los maltratos que sufría, según informó Diario Crónica.

Casi toda la secuencia quedó registrada en un video. Las imágenes muestran a la muchacha destruyendo la góndola de vinos, y todo se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Se supo que el local está ubicado en la ciudad de Rafaela.

El furioso ataque fue protagonizado este lunes por una ex trabajadora de 25 años del supermercado Apolo. A la muchacha se la ve en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local arrojando botellas de vino al suelo. Se escuchan gritos mientras que la bebida se escurre de a litros por el suelo.

Rápidamente llegaron al supermercado efectivos policiales del Comando Radioeléctrico. Los policías acudieron tras una denuncia que indicaba que en el comercio había una mujer que se encontraba ‘fuera de sí’. Luego de calmarla la detuvieron.

En tanto la muchacha ex empleada expresó: ‘Detrás de tan grande brote nervioso hay muchas cosas. Me cegó el enojo, la bronca por las injusticias que viví ahí adentro: el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo y hasta manotazos o insultos por no perder el trabajo’.