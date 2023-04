Colectiveros agredieron y lesionaron a Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, fue agredido a golpes y pedradas. El hecho que lo tuvo en el foco de la violencia sucedió este lunes cuando manifestantes que cortan la General Paz pedían seguridad tras la muerte de un colectivero en Virrey del Pino.

Momento en que golpean a Berni

El ataque al ministro fue en la intersección de General Paz y Ruta 3, minutos después de que él llegara al lugar. Hubo golpes de puño, patadas y piedrazos. “Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni.

AYER MATARON A UN COLECTIVERO

CAYO BERNI A HACERSE EL GUAPO PROMETIENDO SEGURIDAD Y LOS COLECTIVEROS LO LINCHARON AJSJASJAJ pic.twitter.com/gU3cWijfyv — ElBuni (@therealbuni) April 3, 2023

El funcionario quedó acorralado contra una pared, protegido por un cordón de policias. A pesar de las palabras que buscaban tranquilizar a los colectiveros, Berni resultó herido. Las marcas de la agresión pudieron ser vistas en su rostro e incluso hubo momentos en los que parecía que podía perder el equilibrio como consecuencia de la golpiza.

LO CAGARON A PALOS A BERNI

Merecido por tener toda la provincia de buenos aires liberada a los chorros y asesinos pic.twitter.com/4YwQVV3dZv — Lucas Palatnik (@LucasPalatnik) April 3, 2023

Cabe decir que al menos dos delincuentes armados subieron al colectivo conducido por Daniel Barrientos, un chofer de 65 años que estaba a punto de jubilarse. Los ladrones lo mataron y por ello los colectiveros piden seguridad.