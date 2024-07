La desgarradora despedida de la profesora del joven que murió en su viaje de egresados

La trágica muerte de Leonardo Rainha de Castro, un estudiante de 17 años que falleció tras caer desde el sexto piso de un hotel en Bariloche, ha causado una profunda conmoción en la comunidad educativa de Paraguay. Evelin Urunaga, una de sus maestras, expresó su dolor y dedicó unas sentidas palabras al joven a través de las redes sociales.

"¡Leo! No puedo creer, es muy difícil asimilar que ya no vas a estar en clases. Dondequiera que estés, quiero que sepas que siempre tendré presente tu autoestima, tu sentido del humor, tu alegría y tu personalidad única. QEPD", publicó la docente en su cuenta de Instagram.

Urunaga, profesora en el Colegio Anglo Americano de Paraguay, donde Leonardo estudiaba, también extendió sus condolencias a los padres y a Giovanna, la hermana de Leonardo, quien también asiste a ese colegio.

"A los padres y hermana de Leo, mi querida Gio, mis más sentidos pésames. Que Jesús sea quien cuide de sus pensamientos, sentimientos y emociones", escribió en un conmovedor posteo acompañado de dos imágenes que muestran detalles de la vida de Rainha de Castro. En una de las fotos, el joven, nacido en Brasil pero criado en Paraguay, llevaba puesta una camiseta de Boca Juniors.

Evelin Urunaga también dirigió un mensaje a los alumnos del colegio paraguayo, destacando la unidad y la importancia de mantenerse fuertes en este momento difícil: "A todos mis alumnos, les mando un abrazo fuerte. Que Dios sea el centro en sus vidas en este momento. Siempre fueron muy unidos y ahora deben estarlo más que nunca".

La docente reflexionó sobre la inevitabilidad de la muerte y el dolor de perder a alguien querido: "La muerte es lo único seguro en la vida y la vida tiene un ciclo y cuando este concluye no hay manera de frenarlo. Pero esto no significa que no duela. Perder a alguien es uno de los momentos más dolorosos que se pueden vivir".

Leonardo Rainha de Castro disfrutaba de su viaje de egresados cuando ocurrió el trágico accidente en el hotel Eco Ski, ubicado a solo 150 metros del centro cívico de San Carlos de Bariloche. La comunidad educativa del Colegio Anglo Americano, así como amigos y familiares, están profundamente consternados por la pérdida del joven.