La esposa del sanjuanino detenido del caso Loan es señalada por otro grave delito

A 45 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años, la Justicia sigue adoptando medidas para esclarecer los hechos en torno a su desaparición en Corrientes. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo ha planteado la posibilidad de realizar una nueva Cámara Gesell con los niños que estuvieron en el naranjal el pasado 13 de junio.

Una nueva testigo, llamada Julieta aportó declaraciones que acusan a la exfuncionaria municipal Victoria Caillava. Julieta afirmó: "Siempre existió el rumor de que ella era la encargada de hacer los papeles de la persona que quería vender o regalar a su hijo. Hace 11 años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar".

Julieta proporcionó detalles específicos, mencionando un caso anterior: "Conozco el caso de una señora de Buenos Aires que compró un bebé de 9 de Julio y Caillava fue la encargada de hacer los papeles para que lo anoten como que esa mujer lo parió. Era un bebé que la madre no lo podía tener y lo vendió. Hoy en día ese bebé tiene 25 años y ya es papá".

Uno de los primos de Loan Peña brindó su testimonio en Cámara Gesell, ofreciendo detalles sobre los últimos momentos en que Loan fue visto en el naranjal el 13 de junio. El niño relató: "Mi papá (Antonio Benítez) estaba tomando naranjas y Dani (Daniel 'Fierrito' Ramírez) estaba bajando naranjas", y agregó que Mónica del Carmen Millapi también estaba presente.

El niño continuó describiendo la situación: "Estábamos sentados tomando naranja todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda Loan. Ahí, en ese momento, salió corriendo del monte".