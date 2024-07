Milei le prometió al campo que en diciembre el país saldrá del cepo y las retenciones

Javier Milei dijo presente en la inauguración de la Exposición Rural y pronunció un discurso. El presidente le prometió al campo que en diciembre Argentina saldrá del cepo y las retenciones, para lo que le pidió paciencia a todo este sector.

‘Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir del cepo y las retenciones’, manifestó seguro el mandatario nacional. El presidente estuvo acompañado por todo su Gabinete, incluida su vice, Victoria Villarruel, que llegó más temprano al predio ubicado en Palermo luego de semanas de desencuentros y cuestionamientos internos.

“Es simplemente un hecho, una verdad inobjetable, que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices del campo, y que los días más duros en la historia argentina fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria. Cuando al campo argentino le fue bien, a todos los argentinos les fue bien”, sostuvo el inicio de su mensaje.

En una mañana menos fría a la de los días anteriores, el jefe de Estado comenzó agradeciendo a las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por invitarlo a participar del evento y remarcó que “esta institución ha sido protagonista de la Patria”.

Luego, les aseguró a los presentes que su gestión busca “un cambio profundo” en la economía, pero remarcó que “conseguir la sustentabilidad lleva tiempo, y decir otra cosa es mentirles”, ya que “el cuadro de situación heredado era demasiado grave como para una solución inmediata”.

“Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez, pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo, sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”, subrayó.

No obstante, el Presidente resaltó que “en el ínterin, se seguirá avanzando sin pausa en la agenda de desregulación y de apertura comercial”, y recordó una serie de medidas que se tomaron en los ocho meses que lleva de gestión.

“Nosotros dijimos que íbamos a eliminar el cepo: todos los días eliminamos regulaciones. De pagarse solamente el 15% de las importaciones, hoy se paga el 80 por ciento y cada día estamos más cerca de abrir el cepo”, puso como ejemplo.

Además, ratificó que en septiembre el impuesto PAIS “se va a bajar al 7,5% y se va a eliminar en diciembre”. Asimismo, consideró que se están mejorando los salarios reales y las jubilaciones, por lo que “el país se encuentra frente a una recuperación cíclica”.

La presencia del jefe de Estado llega en un contexto de tensión con el sector del campo, que presiona por la liberación del cepo cambiario y la quita de retenciones, tensión que quedó reflejada en el duro comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Nosotros tenemos un norte clarísimo, siempre dijimos lo mismo, hace tres años, en mi primera campaña; el año pasado, cuando les pedí el voto, y ahora, a ocho meses de haber asumido: vinimos a limitar el poder arbitrario del Gobierno, a liberar el sector privado y a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores”, comentó Milei, en este marco.

El mandatario nacional ingresó a la pista central a bordo de un vehículo oficial por la entrada de Sarmiento, bajo estrictos protocolos de seguridad, y fue aplaudido por el público. En cambio, el resto de los dirigentes, pasaron al predio por la puerta que se encuentra en la esquina de Juncal y Oro. Luego, sobre el palco, saludó uno a uno a sus funcionarios. Fue especialmente frío con la vicepresidenta.

En el palco también estaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y varios ministros, entre ellos el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la de Relaciones Exteriores, Diana Modino, y la de Seguridad, Patricia Bullrich.

También arribaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, los gobernadores de Chaco, Leando Zdero, y de San Luis, Claudio Poggi, y varios dirigentes, tanto del oficialismo y de la oposición “dialoguista, como el diputado José Luis Espert, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, y el senador Alfredo De Angeli.

Antes del mensaje del mandatario, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, planteó: “Señor presidente, los productores necesitamos la certeza de que va a quitar las retenciones”. En su discurso, remarcó que podría “centrarse en la queja y el reclamo”, ya que “existirían motivos suficientes”, pero señaló que prefiere “apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo” y le dio “un voto de confianza” a Milei.

No obstante, el titular de la SRA cuestionó duramente a las retenciones, a las que calificó como “un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio” y “arcaico, aplicado intermitentemente en la Argentina desde el siglo XIX y que saquea a los productores”.

“Si se eliminaran, surgiría la respuesta inmediata de aumento de producción y de empleo y, en definitiva, el aumento en la recaudación de otros impuestos más equitativos. En cambio, lo que producen es el desaliento y la desaparición de productores agropecuarios”, criticó.

Y agregó: “El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal, insumos, preservar el suelo, su principal recurso, y no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia”. Y añadió: “Que no se llame especulación a lo que es simplemente sana y buena administración”.

Con información de Infobae