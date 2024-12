El gobierno nacional decidió este lunes apartar a Yanina Martínez, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes. La medida fue tomada por el titular del área, Daniel Scioli, luego de que la funcionaria viajara al exterior sin notificar a sus superiores.

Martínez, abogada y exfuncionaria nacional durante la gestión de Alberto Fernández bajo la conducción de Matías Lammens, había solicitado formalmente unos días de descanso a partir de este lunes. Sin embargo, antes de obtener la autorización, emprendió su viaje el viernes pasado.

Según fuentes cercanas al ministerio, esta decisión generó malestar, especialmente en el contexto de una política de austeridad impulsada por el presidente Javier Milei. A pesar de no existir una prohibición formal sobre las vacaciones en el exterior, desde la Secretaría de Turismo se venía promoviendo la elección de destinos nacionales como parte de una estrategia para fortalecer el turismo interno.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni comentó que si bien no hay restricciones específicas, se espera "lógica austeridad y razonabilidad" de los funcionarios públicos. Adorni añadió que la elección de destinos debería alinearse con el estilo de vida previo de los funcionarios, aunque "el Presidente jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía".

La salida de Martínez también se enmarca en tensiones dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionaban su permanencia en el gabinete debido a su cercanía con el kirchnerismo y sus críticas abiertas a Milei durante la campaña electoral.

El hecho ocurre en un momento en el que Scioli impulsa un fuerte apoyo al turismo interno. Durante el reciente lanzamiento de la temporada de verano 2025 en Entre Ríos, Scioli destacó que "Argentina es un destino seguro y maravilloso" y defendió la importancia de mostrar las bondades del país frente a la competencia de destinos internacionales.