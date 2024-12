Un hombre de aproximadamente 70 años, que padece una enfermedad terminal, protagonizó un dramático episodio en una sede del PAMI Córdoba, donde intentó prenderse fuego luego de rociarse con nafta. El hecho ocurrió mientras realizaba un trámite para asegurar la cobertura del 100% de sus medicamentos.

Carlos, un jubilado que presenció el acto, contó el duro momento que le tocó presenciar: “Cuando llegué, me reconoció. Estaba con un bidón en la mano y me dijo: ‘Mirá Carlitos lo que vas a ver ahora’. Lo intentamos detener entre dos o tres personas, ya que quería encenderse con un encendedor.”

El testigo expresó su indignación por la situación crítica que atraviesan los jubilados: “Esto es una locura. Lo que estamos viviendo ahora, no lo hemos visto nunca. Los jubilados no pueden protestar porque no están en condiciones físicas ni psicológicas para hacerlo.”

Según Mariano Luque, delegado del PAMI, el jubilado buscaba renovar la cobertura total de sus medicamentos. Indicó que los cambios recientes en los trámites administrativos le generó confusión y angustia ya que ahora es necesario completar formularios, realizar gestiones en las oficinas de PAMI y volver al médico de cabecera para validar la renovación. Las complicaciones surgen especialmente cuando los médicos no están disponibles o los jubilados enfrentan dificultades para realizar estos trámites.

Luque aclaró que la mayoría de los afiliados no perderá la cobertura, pero la falta de comunicación clara ha generado ansiedad entre los jubilados: “La información sobre los cambios no ha sido muy clara ni fluida, lo que intensifica la preocupación y el estrés.”

La situación desató todo tipo de críticas hacia las políticas públicas que, según los afectados, no contemplan las necesidades urgentes de este grupo vulnerable. El incidente finalizó sin heridos, gracias a la intervención de personas presentes en el lugar.