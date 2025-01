Una mujer atacó su expareja de manera violenta en Catamarca. Lo que parece un reclamo desmedido, se produjo a plena luz del día y en medio de la calle. En un video, se puede observar el momento de la agresión y ya es viral en las redes.

La mujer habría visto a su ex y comenzó a seguirlo en la moto. En el video se la escucha gritar: “Hace seis días que no ves a la criatura y te hacés el gran padre”. Él, comenzó a grabar lo que le pasó pero no se esperó lo que sucedió cuando detuvo el vehículo.

Ella intentó bajarlo y como no lo hizo, se enojó y comenzó a romperle los vidrios del auto en el que viajaba el padre de su hija. “Te voy a hacer mier..., ya vas a ver”, “te voy a denunciar”, le advirtió a gritos.

La madre del hombre uso las redes sociales para decir: “Aquí la progenitora de mi nieta cumpliendo con la amenaza de romperle el auto a mi hijo (esta es la tercera vez que lo hace), ahora falta que cumpla con matarlo, dijo que no va a parar”.

Además explicó que hay varias denuncias contra la mujer ya que habría hasta amenzas con fotos, audios y videos. La madre del protagonista de la agresión expresó: “Ella reclama que hace seis días no ve a su hija y sí, es verdad. Pero lo que no dice es que ella misma impide el contacto con la nena".