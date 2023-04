Carlos Lorenzo: ‘Vamos a garantizar que las calles estén bien bacheadas’

En plena campaña, Carlos Lorenzo estuvo como invitado en Es lo que Hay. El candidato a intendente de Capital por Vamos San Juan fue consultado sobre garantías a los vecinos en caso de ser elegido, y él contestó: ‘Si me elijen, no me puedo dar el gusto de pavimentar avenidas principales cuando hay calles de Capital que realmente lo necesitan’

Luego, el experimentado dirigente agregó: ‘Vamos a garantizar que las calles estén bien bacheadas hasta que consigamos los recursos necesarios para repavimentar algunos lugares que en realidad hacían falta’

Lorenzo señaló que no está en su mente repavimentar tres o cuatro avenidas, como decidió este intendente Baistrocchi. En ese sentido, señaló que, en términos generales, muchas de las calles de Capital están con un ‘deterioro importante’

Luego aseguró que en su gestión antes que la repavimentación de tres avenidas, apuntaría a un bacheo generalizado, ‘para que todas las calles del departamento queden medianamente transitables’

Lorenzo habló de evitar tener en el departamento una zona privilegiada y otras olvidadas, deterioradas. ‘Cuando a una persona no le tratas de equiparar los servicios municipales está cometiendo una injusticia. Hay que tratar de aplicar los recursos para que los beneficios le lleguen a la mayor cantidad de gente’, expresó.