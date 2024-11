"Fue un balde de agua fría": Valentina Cervantes habló de su separación con Enzo Fernández

Es de público conocimiento, que la ruptura entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes fue una de las noticias más comentadas en el último mes. También, entre los rumores que se conocieron en torno a la pareja, se vinculó al mediocampista de la Selección Argentina con la cantante Nicki Nicole, pero la mediática tendría su corazón en otra parte.

Ahora, Valentina se convirtió en influencer, y decidió abrirse sobre el tema en una charla sincera en Ángel Responde, el ciclo de streaming con Ángel de Brito: "Cuando me lo dijo, fue como un balde de agua fría. Todo pasó de un día para el otro. No hice el duelo en la relación ni sospechaba nada, porque no me lo esperaba", confesó Valentina. A pesar de la sorpresa, aseguró que aceptó la decisión con madurez: "Si él no quiere estar más, no me iba a quedar ahí. Está todo bien, pero no".

Cervantes destacó que optó por mantener la paz, especialmente por el bienestar de sus hijos, Olivia y Benjamín. "Me lo tomé bien para ir por un lado sano. Los dos somos tranquilos. Cuando él me lo dijo, acepté su decisión", explicó. Aunque admitió que el proceso no fue fácil, aseguró que cada día se siente más fuerte: "Obvio que duele, pero con el tiempo uno va sanando".

La influencer también se refirió a la relación que mantiene con Enzo. "Las internas son nuestras, pero nos llevamos bien. No era mi idea que la gente se pusiera en contra de él", señaló, subrayando su intención de evitar cualquier conflicto público.

Mientras Enzo Fernández parece disfrutar de una nueva etapa en su vida personal, Cervantes mantiene una actitud serena y sin rencores. "Él puede hacer su vida; creo que está soltero, pero es un problema de él", afirmó, desestimando cualquier tipo de polémica. Con un toque de humor, compartió una anécdota familiar: "Mi abuela me preguntó si sabía quién era la novia de Enzo, y le dije que no se meta en parejas ajenas".

La separación, que sorprendió tanto a sus seguidores como al público, parece haberse dado en términos respetuosos, dejando en claro que ambos priorizan la estabilidad emocional de su familia.