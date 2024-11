"No me importa": Lali Espósito presentó su nueva canción

Nuevamente Lali Espósito fue noticia en las últimas horas por la presentación de su canción “No me importa”, el segundo sencillo de su nuevo álbum que verá la luz en 2025.

Luego del lanzamiento de “Fanático”, la mediática cantó pop y rock con la interpolación de una canción de Rodrigo Bueno.

Como viene ocurriendo hace tiempo, apenas se conoció la novedad en las redes sociales los trolls libertarios reaccionaron contra la nueva canción.

“Nunca fui lo que querían de mí, y no me importa; siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me puedan decir, ya no me importan. Eh ah acelero y voy; cuando quieran, saben dónde estoy”, se escucha decir en el estribillo de la canción en una melodía muy similar a “Amor clasificado”, el exitoso cuarteto del Potro Rodrigo.

“La emoción es total. Esta es una canción muy importante para mí del nuevo disco”, comentó Lali en las redes sociales, minutos después del esperado estreno que enloqueció a los fanáticos.

Convocatoria

Lali revolucionó las redes porque, en primer lugar, compartió un video en tiempo real paseando en un auto descapotable por la calle Corrientes junto a un equipo de filmación: “Che, están pasando cosas y hoy nos tienen que seguir a muerte”, avisó la artista.

“Esta noche 21 ‘No me importa’ en tu plataforma favorita”, lanzó Espósito a bordo del llamativo auto.

Para cerrar, la influencer compartió la portada de la canción junto a un link en el que cientos de miles de fans completaron un formulario. A los pocos minutos recibieron un mail que los convocó a la filmación del video en el Arena Estudio, detrás de la Usina del Arte en el barrio porteño de La Boca. En ese lugar, la artista dio un concierto que forma parte del clip recientemente estrenado.