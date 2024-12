Este lunes, Delfina de Lellis, fue la primera eliminada de la nueva edición de Gran Hermano en una emisión especial de Telefe.

Los hermanitos, durante la noche del domingo, mantuvieron un vivo con Susana Giménez quien recibió en su living a Santiago del Moro para conocer más detalles del nuevo ciclo del reality de formato internacional.

Este martes y luego de la eliminación de Delfina, la primera en salir de la casa, el panel enfrentó a la jugadora y fue Laura Ubfal quien no se quedó callada y sus palabras fueron tendencia en las redes sociales.

La comunicadora señaló los errores de la joven participante durante su paso por la casa y cuestionó su comportamiento: "Estás acá porque El Supremo así lo quiso desde el primer minuto. Creo que te marcó y te dejó afuera. La gente ya desde ese primer momento te quería fuera", comentó Ubfal al iniciar su análisis.

Luego la rubia sumó: "Entraste diciendo 'las modelos no somos tontas', pero mostraste lo contrario porque no conocías el juego, te quemaste con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para lo que no te da la altura. Entonces, ¿por qué hiciste eso?".

Sorprendida por las palabras de Ubfal, Delfina respondió con sinceridad: "Conozco el juego, pero hay cosas que sinceramente no recuerdo haber dicho. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Quiero pedir perdón de corazón si ofendí a alguien. Yo no soy así y ahora lo voy a demostrar".

Por su parte y recién ingresada a los debates, Marina Calabró expuso su postura opuesta a Laura y comentó: "Me llamó la atención que esos dichos vinieran de una persona tan joven. No se trata de tener filtro, sino de que esas ideas no estén en tu esencia. Cuando uno pide disculpas, debe hacerlo de manera incondicional", expresó Calabró.

Finalmente, señaló: "No comparto la calificación de Laura porque todos nos equivocamos, y más alguien de 18 años. Creo que es una oportunidad de aprendizaje".

La eliminación

Delfina de Lellis fue eliminada el lunes 9 de diciembre tras enfrentarse en placa a Carlos Tocco, Ulises Apótolo y Claudio Di Lorenzo. Con el 58,9% de los votos negativos, Delfina se despidió del reality, dejando a Ulises con un 41,1% como su principal competidor en la placa.