"Una mujer puede ser madre y sexy": Belén Francese se muestra sin pudor en Divas Play

Belu Francese sorprendió a sus seguidores al anunciar que continúa “viento en popa” su proyecto en la plataforma de contenido erótico Divas Play. Un año atrás, la mediática informó a través de su cuenta de Instagram el arribo al sitio para adultos que es tendencia entre las famosas argentinas:"Lo pedís... ¡lo tenés! Todo junto a @divasplayoficial, vení a divertirte y disfrutar conmigo".

“Me encantó la idea de concientizar junto a las miles de mujeres que me escriben por día contando que, al convertirse en madres, pierden su lado sexy y me piden tips”, explicó Belén a Paparazzi sobre su decisión de sumarse al calienta catálogo. La modelo también subrayó que la sensualidad no está en conflicto con los roles que una mujer pueda desempeñar en su vida: "Una mujer puede ser madre, esposa, amiga... y sexy. Incluso mil cosas más y sentirse deseada".

Acerca de quién la apoyó en su decisión de mostrarse muy sensual a cambio de una cifra en dólares, Francese reveló que fue su esposo, Fabián Lencinas, quien la animó a dar este paso: "A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije 'bueno, ahora es el momento porque me siento plena. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo'"