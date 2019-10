Ángela Torres se quejó por la crisis económica: "La gente se cag… de hambre"

En este último tiempo, Ángela Torres se mostró muy comprometida y preocupada con la situación que se vive en Argentina. La joven actriz no tuvo problemas en expresar lo que piensa sobre la crisis, y en varias ocasiones aseguró que es alarmante.

Hace unos días, la cantante contó que iba a volver a vivir con su mamá, Gloria Carrá, porque llevar adelante un hogar sola no le permitía ahorrar. Esta semana, se volvió a referir a esa situación y dio más detalles.

"No volví a vivir con mi mamá por la crisis, me sacaron de contexto. Yo dije que existía la posibilidad con mi mamá de que volvamos a vivir juntas, pero por un millón de motivos. Yo me fui de mi casa casi a los 16 años, me fui muy chiquita. Era muy mala nuestra relación. Siento que ahora ella y yo estamos en un buen momento y por eso podríamos volver a encontrarnos viviendo en el mismo lugar", señaló Ángela en una nota con Diario Show.

"Eso claramente sería un gasto menos, ya que cada vez me sale más caro mantener el alquiler. A mi se me ha vuelto impagable, como a todo el mundo. No me cuesta llegar a fin de mes porque yo tengo ahorros y porque hace diez años que trabajo. Pero si soy muy consciente de lo que esta pasando alrededor mio y si me pasa que cuando llega fin de mes veo lo que tengo que pagar y no lo puedo creer. Es demencial", remarcó.

Sobre la situación del país, Ángela analizó: "En general, soy bastante empática y la verdad me está pasando que camino y no veo que la gente la este pasando bien. Veo que la gente se está cag... de hambre. Claramente hay que hacer algo y yo desde el lugar que tengo se me hace imposible ser una negadora con esa situación".