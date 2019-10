Luciano Cáceres, sobre las fotos de Luciano Castro

La semana pasada se viralizaron dos fotos de Luciano Castro toalmente desnudo, lo que causó una gran conmoción dentro del mundo del espectáculo y se instaló el debate acerca de qué hacer cuando se reciben ese tipo de fotos.

“Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, dijo Sabrina Rojas, la mujer del actor, en "Intrusos".

El actor hará temporada de teatro de Mar del Plata con la obra "Desnudos" junto a su esposa, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.

Y uno de sus compañeros, habló también habló del tema. "Yo no hablé porque son cosas a las que no hay que darle lugar. Lo peor es hacerlo más masivo de lo que es. Me parece tristísimo", destacó Luciano Cáceres en una nota con "Cosas de minas" (Radio La Salada).

Luego, con humor, comentó: "En lo personal, es gracioso porque como nos confunden (por el apellido) ese día me mandaban mensajes”.

Además, haciendo referencia a que en algunos medios se dijo que las imágenes circularon para promocionar la temática de la obra, recalcó que “nadie está aprovechando nada” en el plano mediático y que, desde el argumento, “es una gran obra”.

Fuente:Primiciasya