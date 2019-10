Polémica por las palabras de Miss Bolivia durante un show en Uruguay

“A la gilada, a los milicos, al patriarcado y a la reforma, ni cabida”, lanzó Miss Bolivia durante un festival en Uruguay. La cantante levantó polémica cuando desde arriba del escenario se pronunció en contra del plan “Vivir sin miedo”, un proyecto de ley del país vecino que propone un plan integral en contra de la inseguridad.

Mientras daba un recital en la ciudad uruguaya de Minas, Miss Bolivia aprovechó para dar su opinión contra el proyecto que propone, entre otras cosas, que dos mil militares patrullen las calles.

Su pronunciación se dio en el marco de la Semana de Lavalleja, un evento que es organizado por el gobierno departamental de Adriana Peña, intendenta nacionalista que forma parte de los políticos que impulsaron la reforma.

"Esta canción se la voy a dedicar a todos los milicos y a toda la fucking policía que abusa del poder", lanzó la cantante. “¿Qué pedimos? No a la reforma, lo digo como vecina. Yo soy Paz Ferreyra, esto es Miss Bolivia y a la gilada y a los milicos y al patriarcado y a la reforma, ni cabida", agregó.

La respuesta

La intendenta Adriana Peña se levantó en medio del show y se retiró, para luego declarar en Canal 12: “La rabia que me hizo agarrar esa mujer ustedes no se imaginan. Me levanté y me fui. Ser argentina y venirse a meter en los temas internos y hacer política habla de la forma de ser”.

"No conoce la realidad uruguaya. La campaña "Vivir sin miedo" es en contra de los delincuentes, pero también es una lucha contra esa suerte de colonización cultural que pretende el Frente Amplio imponiendo su relato en las instituciones", sostuvo Peña.

El próximo 27 de octubre, al igual que en Argentina, en Uruguay se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, contexto en el que también se votará la reforma constitucional en contra de la inseguridad, denominada “Vivir sin miedo”.



Fuente:Rating cero