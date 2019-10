Crítica de Vicentico a Macri:"Me parece imprescindible que se vaya"

Gabriel Fernández-Capello, "Vicentico", dio una entrevista en el ciclo radial que conduce Jay Mammon por Rock & Pop, "Somos muchos", para promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum,Freak, le hicieron varias preguntas por lo cual fue inevitable hablar de política, revelando a quién votaría la semana siguiente en las elecciones y criticando duramente el gobierno de Macri.



El conductor le preguntó acerca de cómo vio la gestión del gobierno de Macri estos últimos cuatro años, el cantante no tuvo problema en admitir que “Claramente” va a votar la fórmula Fernandez este 27 de Octubre .



“No estoy de acuerdo en un cien por ciento con todo pero me parece imprescindible que se vaya Macri"."Desde que empezó tengo el deseo de que termine su mandato”, agregó dejando bien en claro su pensamiento.



Fuente imagen: Primicias ya



“Era obvio lo que iba a pasar. El cambio no pasó“, afirmó, haciendo referencia a las promesas del líder de Cambiemos