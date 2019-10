Miley Cyrus responde a la comunidad LGBT después de un malentendido con un comentario

Miley dijo por su Twitter que "todos los hombres eran basura y que la convirtieron en gay", y las redes explotaron de furia, ya que fue un comentario que ofende a la comunidad LGBTQ, al invisibilizarlos o estigmatizarlos aún más.

La famosa artista reparó en su error y declaró por el mismo medio: "Estaba hablando mierda de los chicos malos, pero déjenme ser clara: TÚ no DECIDES tu sexualidad. Naciste como eres. Siempre ha sido mi prioridad proteger a la comunidad LGBTQ, de la que soy parte. ¡Feliz lunes! "

El ataque de Miley no tiene nada que ver con su caso de divorcio, sino que esa situación va sin problemas. Al parecer, hubo un acuerdo prenupcial, por lo que no están peleando por la propiedad, y no tenían hijos, por lo que no hay una batalla por la custodia. Incluso Miley y Liam ni siquiera hablan, por lo que una discusión no fue lo que provocó sus comentarios.