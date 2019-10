Jimena Barón en las redes con infartante enterito de red

"A mi no me agarra cualquiera, caliente me vuelvo una fiera", dice la frase junto a su foto que en minutos logró mas de cien mil me gusta en Instagram.

Con esto rompe la monotonía del martes después de haber sido objeto de dedicatoria por parte de su ex Daniel Osbaldo, quien le dedicó unas frases que no pasaron desapercibidas por el día de la madre. Ella casi como distraída respondió a eso con unas imágenes desde el baño, que sueles ser uno de sus escenarios favoritos para las fotos.

Con la foto de este martes consiguió nuevamente diferentes piropos y alagos, cuando no lo hace sus seguidores la extrañan y ella lo sabe.