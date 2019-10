Magui Bravi declaró su amor a una actriz de Hollywood

Magui no se pudo contener y expresó lo atraída que se siente por una reconocida actriz de Hollywood.

Se trata de Natalie Portman, la cual subió una publicación a Instagram donde se ve súper atractiva, y muestra toda su sensualidad, para una conocida marca francesa. Tras ver el posteo la conductora y bailarina, Magdalena Bravi, no aguantó y expresó en redes lo que sentía por la actriz.



"Me hace mal esta mujer. ¿Le avisan que quiero ser su novia?",declaró, y en la misma historia agregó , "Me gustan los chicos, pero con ella puedo probar" .