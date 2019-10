La escandalosa salida de Jorgito Moliniers del Bailando

El viernes por la noche se vivió un momento insólito en ShowMatch cuando Jorgito Moliniers abandonó el piso al escuchar la decisión del jurado de enfrentar a su pareja con Mariela Anchipien el teléfono con La Princesita Karina.

Incluso Marcelo Tinelli se vio sorprendido al aire por el bailarín y le recomendó tratar el tema con su psicólogo minutos antes de que Karina lo elimine del certamen.

La Chipi se quedó en el estudio esperando la decisión del público pero Jorgito salió raudo de Laflia mientras los noteros corrían detrás de él para saber el por qué de su reacción.

Indignado, el bailarín dijo a Los Àngeles de la Mañana: “Es un papelón, es una falta de respeto. La Chipi es una de las mejores bailarinas del certamen; dale”.

Cando le preguntaron por la decisión del jurado de sentenciarlos, aseguró: “Es un papelón boludo, hay un montón de gente que entiende baile. Yo soy fiel a mí, todo tiene un límite, entiendo el show, estoy en pareja con Hugo (Ávila, ex jefe de coaches) y sé un montón de cosas”.

"YO SÉ CÓMO ES EL JUEGO, QUE SE JUEGAN UN MONTÓN DE COSAS, PERO ESTO YA ES EL COLMO, ES ALEVOSO. HAY GENTE QUE BAILÓ MAL Y NI SIQUIERA PASÓ POR EL DUELO…"

Y agregó, picante: “Yo sé cómo es el juego, que se juegan un montón de cosas, pero esto ya es el colmo, es alevoso. Hay gente que bailó mal y ni siquiera pasó por el duelo… Nosotros hicimos un laburazo, cambiamos todo. A mí no me hace bien esto, lo hablé con Hugo y con mi mamá, y cuando algo no me hace bien, yo no tengo que estar en ese lugar”.

Entonces, el notero le preguntó si renunciaba al Súper Bailando y Jorgito respondió enojado: “Pero si ya nos vamos. ¿Me toman de estúpido? Es Karina, yo la amo. Todo tan obvio… Era obvio que iban a salvar a Lourdes Sánchez y que nos iban a mandar con Karina al teléfono, y que nos vamos a ir nosotros; es Karina, la Princesita, es muy querida. De entrada, nunca nos quisieron a nosotros”.

Fuente: Infobae