Sabrina Rojas destrozó a Pampita por sus comentarios sobre las fotos íntimas de Luciano Castro

Pampita no tuvo filtro en opinar en su programa sobre las fotos que se filtraron de Luciano Castro desnudo: “Mostrame la foto... No la voy a mostrar en cámara. ¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro... ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!".

Sabrina Rojas le contestó con todo. “Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar", aseguró en Intrusos.

En Los ángeles de la mañana, agregó: “Ella es comunicadora, es la cabeza de un programa, tiene que tener responsabilidad".



Fuente:Rating cero